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        GÜNCELLEME - Amasya'da tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü

        Amasya'da tarihi konakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, konağın enkazında yanmış halde bir erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 10:26 Güncelleme: 07.05.2024 - 10:26
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        GÜNCELLEME - Amasya'da tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü
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        Amasya'da tarihi konakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, konağın enkazında yanmış halde bir erkek cesedi bulundu.

        Sultan II. Bayezid Camisi'nin bulunduğu bölgede yer alan ve çevresinde otellerin olduğu, yaklaşık 100 yıllık konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen, 2 katlı tarihi konağa yayılan ve çevredeki 4 binaya da sıçrayan yangına, vatandaşların haber vermesi üzerine Amasya Belediyesine ve ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

        Polis ekipleri, yangının büyümesi ihtimali üzerine tarihi konağın etrafındaki diğer ahşap evleri boşalttı.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, yangında tarihi konak kullanılamaz hale gelirken, çevresindeki 4 binada hasar oluştu.

        Soğutma çalışmalarının sonunda, konağın enkazında yapılan aramada, 65 yaşındaki Vedat Sayar'ın cesedine ulaşıldı.

        Sayar'ın yangın başlamadan önce konağa girişi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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