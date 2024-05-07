GÜNCELLEME - Amasya'da tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü

Amasya'da tarihi konakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, konağın enkazında yanmış halde bir erkek cesedi bulundu.

Sultan II. Bayezid Camisi'nin bulunduğu bölgede yer alan ve çevresinde otellerin olduğu, yaklaşık 100 yıllık konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen, 2 katlı tarihi konağa yayılan ve çevredeki 4 binaya da sıçrayan yangına, vatandaşların haber vermesi üzerine Amasya Belediyesine ve ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.