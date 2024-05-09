Gümüşhacıköy'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri düzenlendi

Öğrenciler, polis eşliğinde durdurdukları sürücülere emniyet kemeri takmaları, hız limitlerine uymaları ve seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmamaları konusunda uyarıda bulundular. Sürücüleri biraz dinlenmeleri için çay içmeye davet ederek sürücüler ile sohbet ettiler.

Şehit Ümit Çoban İlkokulu öğrencileri Hamza Kerem Özbey ve Irmak Ada Çakmak, hafta kapsamında ilçe girişinde polis uygulama noktasında ve okul önünde trafik uygulaması yaparak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardılar.

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