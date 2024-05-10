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        Amasya'da vince arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, vince arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 00:09 Güncelleme: 10.05.2024 - 00:09
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        Amasya'da vince arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Amasya’nın Merzifon ilçesinde, vince arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Onur Güler (38) idaresindeki 34 FPY 573 plakalı otomobil, Merzifon-Çorum karayolu 22. kilometresinde Cihat Usta yönetimindeki 05 EE 268 plakalı vince arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Onur Güler'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Kazanın ardından bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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