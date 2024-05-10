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        Merzifon'da İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı

        Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 13:46 Güncelleme: 10.05.2024 - 13:46
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        Merzifon'da İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı
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        Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı.

        Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi konferans salonundaki toplantıda, kurumlar arası iletişim, etik ve resmi yazışma kuralları ele alındı.

        Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, kamu hizmetlerinin etkin, hızlı, verimli ve sağlıklı yürütülmesini sağlamak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

        Vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek için çaba sarf ettiklerini dile getiren Güldoğan, "Toplantımızda ilçemizde yürütülen çalışmalar başta olmak üzere kurum binaları temizliği, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle orman yangınlarına karşı tedbir alınması, kurumlarımızda görev yapan personele, öğrencilere yönelik afet bilinçlenme ve farkındalık eğitimlerinin verilmesi, tasarruf tedbirleri genelgesinde belirtilen hususlar ve sıfır atık projesi konularını değerlendirdik. Vatandaşlara en iyi kamu hizmetini sunabilmek için gayret ediyoruz." dedi.

        Toplantıda, ilçede devam eden yatırım ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç ile daire müdürleri katıldı.

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