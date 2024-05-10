Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda İstanbul'dan Samsun'a giden bir kamyonu durduran ekipler, 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 kişi, Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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