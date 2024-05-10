Hamamözü Kaymakamı Erdoğan, göreve başladı

Hamamözü Kaymakamlığına atanan Büşra Erdoğan, göreve başladı.

Erdoğan, AA muhabirine, Hamamözü'nün kültürü ve coğrafi yapısıyla ender ilçelerden biri olduğunu belirterek, "Bizler için bu vatanın her yeri kutsaldır. Bu düşünceyle halkımıza elimizden gelen en iyi hizmeti vermeye çalışacağız." dedi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 1992 yılında dünyaya gelen Erdoğan, Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünden mezun oldu.

İçişleri Bakanlığının açtığı kaymakam adaylığı sınavını 2023 yılında kazanarak Aksaray Kaymakam adayı olarak mesleğe başlayan Erdoğan, Çanakkale'nin Lapseki ve Biga ilçelerinde teftiş stajını tamamladı.