Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Hamamözü Kaymakamı Erdoğan, göreve başladı

        Hamamözü Kaymakamlığına atanan Büşra Erdoğan, göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 14:11 Güncelleme: 10.05.2024 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamamözü Kaymakamı Erdoğan, göreve başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hamamözü Kaymakamlığına atanan Büşra Erdoğan, göreve başladı.

        Erdoğan, AA muhabirine, Hamamözü'nün kültürü ve coğrafi yapısıyla ender ilçelerden biri olduğunu belirterek, "Bizler için bu vatanın her yeri kutsaldır. Bu düşünceyle halkımıza elimizden gelen en iyi hizmeti vermeye çalışacağız." dedi.

        Ankara'nın Polatlı ilçesinde 1992 yılında dünyaya gelen Erdoğan, Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünden mezun oldu.

        İçişleri Bakanlığının açtığı kaymakam adaylığı sınavını 2023 yılında kazanarak Aksaray Kaymakam adayı olarak mesleğe başlayan Erdoğan, Çanakkale'nin Lapseki ve Biga ilçelerinde teftiş stajını tamamladı.

        İçişleri Bakanlığının 30 Nisan tarihli kararıyla Hamamözü Kaymakamlığına atanan Erdoğan, geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da Koordinatör Kaymakam olarak görev yapıyordu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Papa: Eski Kıta yaşlı ve 'eski' bir kıtaya dönüşüyor
        Papa: Eski Kıta yaşlı ve 'eski' bir kıtaya dönüşüyor
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sağ bek sil baştan!
        Sağ bek sil baştan!
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Koç kararını veriyor!
        Ali Koç kararını veriyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Bu yaz sıcak geçecek mi? İşte uzmanından korkutan cevap!
        Bu yaz sıcak geçecek mi? İşte uzmanından korkutan cevap!
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Faizin kaymağı büyüklere
        Faizin kaymağı büyüklere

        Benzer Haberler

        Dolandırılmaktan polis kurtardı
        Dolandırılmaktan polis kurtardı
        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Merzifon'da İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı
        Merzifon'da İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı
        Vince arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Vince arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Amasya'da vince arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Amasya'da vince arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Gümüşhacıköy'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri düzenlendi
        Gümüşhacıköy'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri düzenlendi