Gümüşhacıköy'de Genç Kızılay gönüllü üye toplama kampanyası düzenlendi
Gümüşhacıköy'de öğrenciler, Genç Kızılay'a gönüllü üye toplamak için kampanya düzenledi.
Gümüşhacıköy'de öğrenciler, Genç Kızılay'a gönüllü üye toplamak için kampanya düzenledi.
Zübeyde Hanım Bulvarı'nda stant açan öğrenciler, üye kayıtlarını topladı.
Genç Kızılay Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Dilara Taş, yaptığı açıklamada, Genç Kızılay olarak ihtiyaç sahiplerine yardım etmek ve toplumda farkındalık yaratmak için çalıştıklarını, bu amaçla ilçede gönüllü üye sayılarını artırmak istediklerini söyledi.
Stantta üyelik işlemleri için gelen Kader Yaldız ise Genç Kızılay'ın yaptığı yardımları duyduğunu anlatarak, "Ben de ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için Genç Kızılay'a üye olmak istedim." dedi.
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