Amasya'da bir araçta uyuşturucu ele geçirildi

Araçtaki S.Ş. ve M.Ü. gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, 460 gram sentetik uyuşturucu ve 196 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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