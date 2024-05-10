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        Amasya'da bir araçta uyuşturucu ele geçirildi

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 17:16 Güncelleme: 10.05.2024 - 17:16
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        Amasya'da bir araçta uyuşturucu ele geçirildi
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Amasya İl Jandarma Komutanlığı ve Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

        Jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, 460 gram sentetik uyuşturucu ve 196 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Araçtaki S.Ş. ve M.Ü. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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