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        Amasya Suluova Sakatlar Derneği el sanatları sergisi açtı

        Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi tarafından geleneksel el sanatları sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 15:20 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:20
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        Amasya Suluova Sakatlar Derneği el sanatları sergisi açtı
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        Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi tarafından geleneksel el sanatları sergisi açıldı.

        Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışında konuşan Belediye Başkanı Rifat Uzun, engelli bireylere imkan verilmesi halinde başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını ifade ederek, sergide emeği geçenleri tebrik etti.

        Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şube Başkanı Mehmet Semiz ise Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenledikleri 6 aylık kurs neticesinde kursiyerlerin emeklerinden oluşan el sanatları sergisi açtıklarını anlatarak, "El emeği ve göz nuru neticesinde ortaya çıkan bu çalışmalarda emeği ve desteği olan usta öğreticilerimize, kursiyerlerimize, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, iş adamlarımıza ve herkese çok teşekkür ederim." dedi.

        Serginin 4 gün açık kalacağı bildirildi.

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