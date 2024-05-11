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        Amasya'da engelli bireyler bir günlüğüne polis oldu

        Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engelli bireylerin bir günlüğüne polis olmalarını sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 15:25 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:25
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        Amasya'da engelli bireyler bir günlüğüne polis oldu
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        Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engelli bireylerin bir günlüğüne polis olmalarını sağladı.

        Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ile trafik ekipleri, engelli bireylerin trafikte görünürlüğünü artırmak ve sürücülerin trafik kurallarına uymaları amacıyla engelli bireylere polis kıyafeti giydirerek birlikte trafik denetimi yaptı.

        Engelli bireyler, trafikte sürücüleri durdurarak kendilerini daha çok fark etmelerini ve trafik kurallarına uymalarını istedi.

        Sürücülerden Canan Esma İlhan, trafik denetiminde şaşkınlıklarını gizleyemediklerini ifade ederek, "Engelliler bizim için çok özel tabii ki. Herkes için trafikte kurallara uymak lazım ama engelliler için özellikle insanların daha çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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