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        Amasya'da çıkan yangında 2 iş yeri zarar gördü

        Amasya Suluova ilçesinde, giyim mağazasında çıkan ve bitişiğindeki diğer giyim mağazasına sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 12:07 Güncelleme: 13.05.2024 - 12:07
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        Amasya'da çıkan yangında 2 iş yeri zarar gördü
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        Amasya Suluova ilçesinde, giyim mağazasında çıkan ve bitişiğindeki diğer giyim mağazasına sıçrayan yangın söndürüldü.

        Denizciler Caddesi'nde Yusuf Ç'ye ait giyim mağazasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Alevler, mağazanın yanındaki Esra G'ye ait giyim mağazasına da sıçradı.

        Ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerleri zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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