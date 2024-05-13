Amasya'da çıkan yangında 2 iş yeri zarar gördü
Amasya Suluova ilçesinde, giyim mağazasında çıkan ve bitişiğindeki diğer giyim mağazasına sıçrayan yangın söndürüldü.
Amasya Suluova ilçesinde, giyim mağazasında çıkan ve bitişiğindeki diğer giyim mağazasına sıçrayan yangın söndürüldü.
Denizciler Caddesi'nde Yusuf Ç'ye ait giyim mağazasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, mağazanın yanındaki Esra G'ye ait giyim mağazasına da sıçradı.
Ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerleri zarar gördü.
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