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        Gümüşhacıköy'de "Sağlık İçin Hareket Et Günü" kutlandı

        Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi, Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi (ÇEKÜS) tarafından, Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinliği kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:38 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:38
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        Gümüşhacıköy'de "Sağlık İçin Hareket Et Günü" kutlandı
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        Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi, Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi (ÇEKÜS) tarafından, Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinliği kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Kemalpaşa İlkokulu bahçesinde düzenlenen yürüyüşe, öğrenciler, öğretmenleri ve veliler katıldı.

        ÇEKÜS sorumlusu Berna Ulu, yaptığı konuşmada, düzenli egzersizin ve hareketli bir yaşam tarzının önemli olduğunu vurgulayarak, hareketli bir yaşam tarzının, birçok kronik hastalığa yakalanma riskini azalttığını ve genel sağlığı korumakta önemli rol oynadığını ifade etti.

        10 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak hava muhalefeti dolaysıyla bugün yapılan etkinlik, öğrencilere dağıtılan broşür ve hediye takdimi ile sona erdi.

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