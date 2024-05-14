Amasya'da otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.

Daha sonra yaralı olduğu tespit edilen kedi, veteriner hekime teslim edildi.

Ziyapaşa Bulvarı'nda bir otomobilden kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

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