Amasya Üniversitesinde "Filistin'e Not" etkinliği gerçekleştirildi

Not yazan öğrencilerle sohbet eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, "Bu zulmü gerçekleştirenler ve zulme sesiz kalanlar, asıl büyük hesabı Allah'a vereceklerdir. Biz sessiz kalmıyor, elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Milli Hakimiyet Yerleşkesi'nde Üniversite Yeniler Kulübü tarafından, Filistin bayrağı şeklinde oluşturulan panoya not bırakan öğrenciler ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkilerini yazdıkları notlarla dile getirdi.

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