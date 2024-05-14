Amasya'da özel gereksinimli çocuklar ile öğrenciler oyunlar oynadı

Amasya Üniversitesi öğrencileri 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli çocuklar ile bir araya gelerek oyunlar oynadı.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve öğrenciler tarafından, Milli Hakimiyet Yerleşkesi'nde etkinlik düzenlendi.

Bir grup özel gereksinimli çocuğun üniversitede misafir edildiği etkinlikte, özel gereksinimli çocuklar ve üniversite öğrencileri çeşitli oyunlar oynadı.

Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kurt, yaptığı açıklamada, "Amasya Üniversitesi olarak engelli bireylerin eğitim sürecinde yaşadıkları, yaşayabilecekleri engelleri ortadan kaldırmak için sürekli çalışmalar yapıyoruz. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen bu etkinlik özel gereksinimli bireylerle ilgili bir farkındalık oluşturmasını amaçladı. Katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.