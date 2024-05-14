Amasya'da öğrenciler açık hava sinemasında Hababam Sınıfı'nı izledi

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Çekin, etkinliğe gösterilen ilgiden mutluluk duyduklarını belirterek, öğrenciler adına kampüste bir akşamın keyifli hale gelmesi için bu sosyal etkinliği düzenlendiklerini kaydetti.

15. Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliği etkinlikleri kapsamında, Milli Hakimiyet Yerleşkesi'nde düzenlenen organizasyonda öğrenciler Hababam Sınıfı filmiyle geçmişe yolculuk yaptı.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Genç Ofis işbirliğinde açık hava sineması etkinliğinde öğrenciler Hababam Sınıfı'nı izleyerek geçmişe yolculuk yaptı.

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