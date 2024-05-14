Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Gümüşhacıköy'de "Gazze'de Çocuk Olmak" resim sergisi açıldı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin, Filistin'de İsrail'in zulmünü anlatan resimlerinin yer aldığı "Gazze'de Çocuk Olmak" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 11:54 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhacıköy'de "Gazze'de Çocuk Olmak" resim sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin, Filistin'de İsrail'in zulmünü anlatan resimlerinin yer aldığı "Gazze'de Çocuk Olmak" sergisi açıldı.

        Gümüşhacıköy Öğretmenevi'nde düzenlenen serginin açılışına Kaymakam Baha Büyükkaymakcı, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtçu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin ile protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

        Sergiyi gezen Büyükkaymakcı, Filistin'deki zulmü anlatan resimlerin yer aldığı bir sergiye katıldıklarını belirterek, "Bu resimler, Filistinli çocukların yaşadığı zorlukları ve acıları gözler önüne seriyor. Bu serginin hazırlanmasında emeği geçen öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Sinan Ateş'in öldürüldüğü ana ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı
        Sinan Ateş'in öldürüldüğü ana ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı
        "Ya benimsin ya da kara toprağın!"
        "Ya benimsin ya da kara toprağın!"
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        16 yaşında hayatı karardı! Yatağa bağımlı hale geldi!
        16 yaşında hayatı karardı! Yatağa bağımlı hale geldi!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        EYT'den emekli oldu, 9 ay sonra iptal edildi: Aldığım maaşı faiziyle geri istediler
        EYT'den emekli oldu, 9 ay sonra iptal edildi: Aldığım maaşı faiziyle geri istediler
        2'nci Bayezid yaptırmıştı... 'Deliler Mezarlığı' kayıp!
        2'nci Bayezid yaptırmıştı... 'Deliler Mezarlığı' kayıp!
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        Trump'ın eski avukatı "sus payı" davasında ifade verdi
        Trump'ın eski avukatı "sus payı" davasında ifade verdi
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        3 yılın ardından 'efsane' geri döndü
        3 yılın ardından 'efsane' geri döndü
        Kupa derbiye gelecek mi?
        Kupa derbiye gelecek mi?
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı!
        62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        GPT-4o ve mesleklerin geleceği
        GPT-4o ve mesleklerin geleceği

        Benzer Haberler

        Amasya'da öğrenciler açık hava sinemasında Hababam Sınıfı'nı izledi
        Amasya'da öğrenciler açık hava sinemasında Hababam Sınıfı'nı izledi
        Amasya'da yılkı atları cep telefonuyla kaydedildi
        Amasya'da yılkı atları cep telefonuyla kaydedildi
        Amasya'da özel gereksinimli çocuklar ile öğrenciler oyunlar oynadı
        Amasya'da özel gereksinimli çocuklar ile öğrenciler oyunlar oynadı
        Amasya Üniversitesinde "Filistin'e Not" etkinliği gerçekleştirildi
        Amasya Üniversitesinde "Filistin'e Not" etkinliği gerçekleştirildi
        Amasya'da otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
        Amasya'da otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
        Amasya'da mera alanları incelendi
        Amasya'da mera alanları incelendi