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        Amasya'da kiraz teşvik yarışması başvuruları başladı

        Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kiraz üreticilerini desteklemek ve üreticilerin motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen kiraz teşvik yarışmasının başvurularının başladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 12:46 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:46
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        Amasya'da kiraz teşvik yarışması başvuruları başladı
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        Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kiraz üreticilerini desteklemek ve üreticilerin motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen kiraz teşvik yarışmasının başvurularının başladığını bildirdi.

        Kurumun internet sitesinden yapılan duyuruda, 12-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek "Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmaya katılmak isteyen kiraz üreticilerinin, 30 Mayıs'a kadar il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerektiği ifade edildi.

        Kiraz teşvik yarışmasının ödül töreni ise 14 Haziran'da gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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