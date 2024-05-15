Gümüşhacıköy'de sağlıklı beslenme ve obezite bilgilendirme standı kuruldu

Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'nde sağlıklı beslenme ve obezite bilgilendirmesi için stant kuruldu.

Stantta, vatandaşlara sağlıklı beslenmenin önemi, obezitenin riskleri ve korunma yolları hakkında bilgiler verildi.

Diyetisyen Ramazan Çoban, vatandaşların sorularını da yanıtladı.

Sağlıklı beslenmenin her yaştan insan için önemli olduğunu, obezitenin ise birçok sağlık sorununa yol açabileceğini belirten Çoban, "Obeziteyi önlemek için sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanı sıra düzenli egzersiz yapmak çok önemli." dedi.