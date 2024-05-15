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        Amasya'da öğrenciler atık malzemelerden "Atmadık Dönüştürdük" sergisi hazırladı

        Amasya'da ilkokul öğrencileri tarafından hazırlanan "Atmadık Dönüştürdük" temalı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 15:43 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:43
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        Amasya'da öğrenciler atık malzemelerden "Atmadık Dönüştürdük" sergisi hazırladı
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        Amasya'da ilkokul öğrencileri tarafından hazırlanan "Atmadık Dönüştürdük" temalı sergi açıldı.

        75. Yıl Borsa İstanbul Bayezıt İlkokulu öğrencileri, atık ve geri dönüşüm malzemelerinden oluşan tablo, giysi, oyuncak ve hediyelik eşyalar hazırladı. Öğrencilerin çalışmaları, "Atmadık Dönüştürdük" temasıyla Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü fuaye alanında sergilenmeye başlandı.

        Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, atık malzemelerin imha edilme yerine öğrencilerin yetenekli ellerinde yeniden hayat bulduğunu belirtti.

        Türkmen, "Atık malzemelerin ileri dönüşüm olarak yeniden canlandırılıp kullanılır hale gelişini bu güzel sergide görmek bizleri çok mutlu etti. Sergimiz oldukça ilgi gördü. Bu güzel dönüşümü hazırlayan öğrenci ve öğretmenler ile ailelerine de teşekkür ediyorum." dedi.

        Öğrencilerden Esila Buğlem Kara, atık malzemeleri kullanarak tasarladığı Türk bayrağı tablosunu Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi'ye hediye etti.

        Serginin açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, Amasya Valisi Yılmaz Doruk'un eşi Meral Doruk, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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