Taşova'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli ile sporcu ve gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sercan Şenel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Etkinlikler kapsamında, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

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