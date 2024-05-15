Taşova'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı
Amasya'nın Taşova ilçesinde, Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler başladı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde, Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler başladı.
Etkinlikler kapsamında, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli ile sporcu ve gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sercan Şenel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu
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