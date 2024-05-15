Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Tümer, Engelliler Derneğini ziyaret etti

Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Engelliler Haftası dolayısıyla Taşova Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydın'ı ziyaret etti.

Tümer, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için toplum olarak her türlü desteğin verilmesi gerektiğini söyledi.

Engelli bireylerin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerinin hak ettikleri yerde olmalarının bütün toplumu zenginleştireceğini ve güçlendireceğini vurgulayan Tümer, "Engelleri aşmak için engelli bireylerle beraber çaba sarf etmeliyiz. Okullarımızda engelli öğrencilerimiz için her türlü altyapımız hazır hale getirilmiştir. Engelli çocuklarımızın eğitimden faydalanmaları için okullarımızda özel eğitim sınıfları ve ayrıca evlerinde özel öğretmenlerimiz tarafından eğitim verilmektedir." dedi.