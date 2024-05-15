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        Amasya polisinden öğrencilere Samsun gezisi

        Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından, ortaokul öğrencilerine yönelik 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun gezisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 15:58 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:58
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        Amasya polisinden öğrencilere Samsun gezisi
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        Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından, ortaokul öğrencilerine yönelik 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun gezisi düzenlendi.

        Mehmetpaşa Ortaokulu öğrencisi 38 çocukla Samsun'a giden polisler, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezecek.

        Okul öğretmenlerinden Zübeyde Aydın, polis ekiplerine teşekkür ederek, "Emniyet Müdürlüğümüzün düzenlediği 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında çocuklarımızı Samsun’a geziye götürüyoruz. Çok özel bir etkinlik oldu bizim için. Çocuklarımız da çok heyecanlı, Samsun’un güzel yerlerini gezeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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