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        Merzifon'da kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi

        Merzifon Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Sarıköy Köy Yaşam Merkezi'nde açtığı kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 15:59 Güncelleme: 16.05.2024 - 15:59
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        Merzifon'da kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi
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        Merzifon Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Sarıköy Köy Yaşam Merkezi'nde açtığı kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

        Kursiyerlerin usta öğretici Elif Düzdemir'in öncülüğünde giyim ve rölyef kurslarında hazırladıkları el emeği, göz nuru ürünler beğeniye sunuldu.

        Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Köy Yaşam Merkezleri’nde başarılı çalışmalar yapıldığını söyledi.

        Güldoğan, kurslara gösterilen yoğun ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür ederek, "Kursiyerlerimiz, usta öğreticileriyle birlikte çok güzel eserler ortaya çıkardı. Emeklerinden ötürü tebrik ederim." dedi.

        Konuşmaların ardından serginin açılışı Kaymakam Güldoğan, Belediye Başkan Vekili Hasan Koparan ve diğer katılımcılar tarafından gerçekleştirildi.

        Stantları gezen protokol üyeleri, ürünleri inceleyerek, emekleri için usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür etti.

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