Suluova'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Açılışta konuşan Okul Müdürü Zafer Türkmen, öğrencileri Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda geleceğe hazırlarken, akademik başarılarını, onların sanata, kültüre ve doğaya ilgi duymalarını ve bu alanda da kendilerini yetiştirmelerini önemsediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.