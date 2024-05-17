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        Amasya'da evinde yangın çıkan 94 yaşındaki kişi öldü

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evde çıkan yangında, 94 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 12:40 Güncelleme: 17.05.2024 - 12:40
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        Amasya'da evinde yangın çıkan 94 yaşındaki kişi öldü
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evde çıkan yangında, 94 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

        Mahsen Mahallesi Sümbül Sokak'ta Salih Belli'ye ait müstakil evde yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde yapılan incelemede, Belli'nin dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yangının elektrikli battaniyeden çıktığı değerlendiriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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