Amasya'da su kanalına düşen tilkinin kurtarılması cep telefonu kamerasında
Amasya'da su kanalına düşen tilki yavrusunun kurtarılması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Amasya'da su kanalına düşen tilki yavrusunun kurtarılması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Merkeze bağlı Ziyaret beldesinde bir tilkinin su kanalında bulunduğunu gören Ramazan Tokmak, kanala girerek hayvanı çıkardı.
Tokmak tarafından doğaya salınan tilki yavrusu, ormanlık alana giderek gözden kayboldu.
Tilkinin kurtarılması ile serbest bırakıldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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