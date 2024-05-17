Merzifon'da gençlerin yaptığı ürünler sergilendi

Serginin açılışına Belediye Başkan Vekili Hasan Koparan, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Ali Güldoğan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Gençlik Haftası kapsamında sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirileceğini söyledi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları ve resim sergisi açıldı.

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