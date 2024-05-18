Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı kapılarını lise öğrencilerine açtı

Bu esnada Atatürk posteri ve Türk bayrağı açan öğrenciler, pilotların gösterisini hayranlıkla izledi.

Daha sonra 5. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli pilotlar, öğrenciler için gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Teçhizat giyinen, pilot kaskı takıp kokpite binen gençlere, F-16 ve helikopterlerle ilgili bilgi aktarıldı.

Merzifon Fen Lisesi ve İrfanlı Anadolu Lisesi öğrencilerine jet üssünde Türk Hava Kuvvetlerinin envanterinde bulunan "Savaşan şahin" olarak anılan F-16 savaş uçakları ve helikopterler tanıtıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.