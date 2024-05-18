Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı kapılarını lise öğrencilerine açtı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan 5. Ana Jet Üs Komutanlığında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında lise öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 12:54 Güncelleme: 18.05.2024 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı kapılarını lise öğrencilerine açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan 5. Ana Jet Üs Komutanlığında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında lise öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

        Merzifon Fen Lisesi ve İrfanlı Anadolu Lisesi öğrencilerine jet üssünde Türk Hava Kuvvetlerinin envanterinde bulunan "Savaşan şahin" olarak anılan F-16 savaş uçakları ve helikopterler tanıtıldı.

        Teçhizat giyinen, pilot kaskı takıp kokpite binen gençlere, F-16 ve helikopterlerle ilgili bilgi aktarıldı.

        Şeref Defteri'nin imzalanmasının ardından Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, brifing salonunda öğrencilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

        Daha sonra 5. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli pilotlar, öğrenciler için gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Bu esnada Atatürk posteri ve Türk bayrağı açan öğrenciler, pilotların gösterisini hayranlıkla izledi.

        Etkinlik kapsamında askeri ve sivil olaylarda insan hayatına yönelik önemli görevler üstlenen Personel Kurtarma Timi'nin tatbikatı beğeni topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Konutta düşüş sürecek mi?

        Benzer Haberler

        Amasya'da kesim sırasında büyükbaş hayvana eziyet eden 5 kişi gözaltına alı...
        Amasya'da kesim sırasında büyükbaş hayvana eziyet eden 5 kişi gözaltına alı...
        Samsun'dan Ankara'ya bayrak ve toprak taşıyan bisikletliler Amasya'yı geçti
        Samsun'dan Ankara'ya bayrak ve toprak taşıyan bisikletliler Amasya'yı geçti
        Merzifon'da gençlerin yaptığı ürünler sergilendi
        Merzifon'da gençlerin yaptığı ürünler sergilendi
        Gümüşhacıköy'de öğretmenlere hipertansiyon konusunda bilgilendirme yapıldı
        Gümüşhacıköy'de öğretmenlere hipertansiyon konusunda bilgilendirme yapıldı
        Merzifon'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
        Merzifon'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
        Amasya'da su kanalına düşen tilkinin kurtarılması cep telefonu kamerasında
        Amasya'da su kanalına düşen tilkinin kurtarılması cep telefonu kamerasında