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        Amasya'da hamile kızının yediği kirazlara karşılık para bırakan kişi helallik istedi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde hamile kızının bahçeden yediği kiraz için bir miktar para ve not bırakan kişi, bahçe sahibinden helallik istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 17:39 Güncelleme: 18.05.2024 - 17:39
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        Amasya'da hamile kızının yediği kirazlara karşılık para bırakan kişi helallik istedi
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde hamile kızının bahçeden yediği kiraz için bir miktar para ve not bırakan kişi, bahçe sahibinden helallik istedi.

        Alpaslan köyündeki kiraz bahçesine gelen Mustafa Ecevit Meşhu, bahçenin içindeki bağ evinin girişinde bir miktar para ile "Ben Karsavullu, İstanbul'dan Feyzi Mutlu. Kızım hamile olduğundan canı dalından kiraz çekti. Helal edin. Ücreti az ise lütfen telefon numarasını arayın." ifadesinin yer aldığı bir not gördü.

        Nottaki telefon numarasını arayan Meşhu, hakkını helal ettiğini söyledi.

        Meşhu, AA muhabirine, notta yazan telefon numarasını arayıp Mutlu ile görüştüğünü belirtti.

        Mutlu'nun Karsavul köyüne İstanbul'dan akrabalarını ziyarete geldiğini, geçerken kızının istemesi üzerine biraz kiraz aldığını anlatan Meşhu, Mutlu'nun davranışından dolayı çok duygulandığını dile getirdi.

        Mutlu'ya hakkını helal ettiğini belirten Meşhu, "Kendisine ilerleyen günlerde tekrar kiraz göndereceğim. Bahçemizden alınan kirazlar kızımıza ve yeni doğacak bebeğimize helalühoş olsun, Allah analı babalı büyütsün." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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