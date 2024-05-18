Amasya'da hamile kızının yediği kirazlara karşılık para bırakan kişi helallik istedi

Amasya'nın Taşova ilçesinde hamile kızının bahçeden yediği kiraz için bir miktar para ve not bırakan kişi, bahçe sahibinden helallik istedi.

Alpaslan köyündeki kiraz bahçesine gelen Mustafa Ecevit Meşhu, bahçenin içindeki bağ evinin girişinde bir miktar para ile "Ben Karsavullu, İstanbul'dan Feyzi Mutlu. Kızım hamile olduğundan canı dalından kiraz çekti. Helal edin. Ücreti az ise lütfen telefon numarasını arayın." ifadesinin yer aldığı bir not gördü.

Nottaki telefon numarasını arayan Meşhu, hakkını helal ettiğini söyledi.