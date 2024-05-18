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        Amasya'da otomobilin çarptığı genç kız öldü

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin çarptığı genç kız yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 19:02 Güncelleme: 18.05.2024 - 19:02
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        Amasya'da otomobilin çarptığı genç kız öldü
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin çarptığı genç kız yaşamını yitirdi.

        Burak K. idaresindeki 55 FP 530 plakalı otomobil, Keltepe mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sabiha İlgün'e (21) çarptı.

        İlgün, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kazanın ardından kaçan sürücü ise yaklaşık 3 kilometre ileride bulunan İlçe Jandarma Karakoluna teslim oldu.

        İlgün'ün Gümüşhacıköy'e, Şanlıurfa'dan ailesiyle tarım işlerinde çalışmak üzere geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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