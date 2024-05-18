Amasya'da otomobilin çarptığı genç kız öldü

Kazanın ardından kaçan sürücü ise yaklaşık 3 kilometre ileride bulunan İlçe Jandarma Karakoluna teslim oldu.

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