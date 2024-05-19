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        Amasya'da Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

        Amasya Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 20:46 Güncelleme: 19.05.2024 - 20:46
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        Amasya'da Gençlik Yürüyüşü düzenlendi
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        Amasya Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

        İstasyon Köprüsü'nde bir araya gelen, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Yavuz Selim Meydanı'na kadar, ellerinde bayraklarla yürüdü.

        Burada düzenlenen konsere katılan ve oyunlar oynayan vatandaşlar, gerçekleştirilen etkinliklerle eğlenceli anlar yaşadı.

        Sevindi, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların katılımıyla güzel bir yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

        Gençlik Yürüyüşü'nün çok güzel bir ortamda geçtiğini dile getiren Sevindi, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a gelişinden sonra Amasya çok kıymetli. Bugün 19 Mayıs'ı Amasya'da kutluyoruz, bu yıl da coşkuyla kutluyoruz. İnşallah, nice yüzyılları olsun Cumhuriyetimizin, Türkiye'nin diyorum. Amasya'nın Milli Mücadele'deki önemine yakışır etkinlikler düzenliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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