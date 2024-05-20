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        Suluova'da deprem tatbikatı gerçekleştirildi

        Amasya'nın Suluova ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve AFAD deprem tatbikatı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 13:36 Güncelleme: 20.05.2024 - 13:36
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        Suluova'da deprem tatbikatı gerçekleştirildi
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve AFAD deprem tatbikatı yaptı.

        Amasya İl Jandarma Komutanlığınca, Yedikır mevkisinde düzenlenen tatbikatta, deprem ve diğer doğal afetlere karşı arama, kurtarma, deprem eğitimi verildi.

        Eğitimin ardından JÖAK, Amasya İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü personelinin katılımı ile tatbikat gerçekleştirildi.

        Tatbikat ile deprem kuşağında yer alan Amasya'da afet bilincinin artırılması, kamu kurum ve kuruluşlarının hazırlıklı olması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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