Suluova'da deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Tatbikat ile deprem kuşağında yer alan Amasya'da afet bilincinin artırılması, kamu kurum ve kuruluşlarının hazırlıklı olması hedefleniyor.

Amasya İl Jandarma Komutanlığınca, Yedikır mevkisinde düzenlenen tatbikatta, deprem ve diğer doğal afetlere karşı arama, kurtarma, deprem eğitimi verildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve AFAD deprem tatbikatı yaptı.

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