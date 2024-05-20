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        Amasya'da şehit mezarlıklarında karekod uygulaması başlatıldı

        Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit mezarlarında karekod uygulaması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 14:59 Güncelleme: 20.05.2024 - 14:59
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        Amasya'da şehit mezarlıklarında karekod uygulaması başlatıldı
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        Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit mezarlarında karekod uygulaması başlatıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi tarafından Amasya şehitliğinde ve ilçelerde, şehit mezarlarına uygulanan karekod uygulaması sayesinde vatandaşlar şehitlerin öz geçmişi ve nerede şehit olduklarıyla ilgili bilgilere ulaşabilecek.

        Telefon üzerinden okutulan karekod, kullanıcıyı Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü internet sitesine yönlendirerek, şehit bilgilerine ulaşılmasını sağlıyor.

        Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Murat Gökhan Keskin, şehitlerin hatıralarının unutulmaması için böyle bir projeyi uygulamaya koyduklarını söyledi.

        Şehitlerin kahramanlıklarını gelecek nesillerin iyi bilmesi gerektiğini ifade eden Keskin, şunları kaydetti:

        "Bu kahramanlık öykülerinden bütün halkımızın, bütün ziyaret eden insanların faydalanması adına, teknolojinin getirmiş olduğu yeniliklerden de faydalanarak böyle bir karekod uygulamasını Amasya Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak başlatmış bulunmaktayız. Bu vesileyle şehitlerimizi ziyarete gelen misafirlerimizin şehitlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almalarını sağlamayı amaçlamaktayız. İlimiz merkez ve tüm ilçelerde bu projeyi başlatmış bulunmaktayız.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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