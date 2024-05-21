Amasya'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Sürücülerden Murtaza Değerli ile araçlarda bulunan Derya Değerli, Merve Nas Değerli, Saliha Sütçü ve Meryem Yaman yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.