Amasya'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ali Sütçü'nün kullandığı 34 BDP 842 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Caddesi'nde Murtaza Değerli idaresindeki 19 AP 008 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücülerden Murtaza Değerli ile araçlarda bulunan Derya Değerli, Merve Nas Değerli, Saliha Sütçü ve Meryem Yaman yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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