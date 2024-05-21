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        Amasya'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 09:56 Güncelleme: 21.05.2024 - 09:56
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        Amasya'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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        Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Ali Sütçü'nün kullandığı 34 BDP 842 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Caddesi'nde Murtaza Değerli idaresindeki 19 AP 008 plakalı otomobille çarpıştı.

        Sürücülerden Murtaza Değerli ile araçlarda bulunan Derya Değerli, Merve Nas Değerli, Saliha Sütçü ve Meryem Yaman yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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