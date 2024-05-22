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        Amasya'da "Türk Mutfağı Haftası"nda Vali ve Belediye Başkanı "şehzade kebabı" yaptı

        Amasya'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Şehzadeler Gezi Yolu'nda yöresel lezzetlerin tanıtıldığı etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:58 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:58
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        Amasya'da "Türk Mutfağı Haftası"nda Vali ve Belediye Başkanı "şehzade kebabı" yaptı
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        Amasya'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Şehzadeler Gezi Yolu'nda yöresel lezzetlerin tanıtıldığı etkinlik düzenlendi.

        Hazırlanan yöresel lezzetler, stantlarda vatandaşların tadımına sunulurken Vali Yılmaz Doruk, eşi Meral Doruk ve Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi önlüklerini giyerek doğradıkları etler ve sebzelerle "şehzade kebabı" yaptı.

        Vali Yılmaz Doruk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya'nın şehzadeler şehri olduğuna işaret ederek, "Amasya olur da şehzade kebabı olmaz mı. Gerçekten unutmamak için yapıyoruz bazı şeyleri, geçmişten gelen geleneksel tatlar, lezzetler dediğimiz. Tabii böyle bir gastronomi haftasında, Türk Mutfağı Haftası'nda Amasya'da da ilk akla gelen şehzadeler şehrinde şehzade kebabı. Ama o sadece birçok lezzetten bir tanesi. Stantları gezdiğinizde o saray mutfağının birçok lezzetini burada görme imkanınız var." dedi.

        Etkinlikte kadın kooperatifleri de yer aldı. Kentin coğrafi işaretli lezzetleri Amasya çöreği, Amasya yağlısı, baklalı dolma gibi lezzetleri tadan ziyaretçiler, beğenilerini dile getirdi.

        Programa, Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kurt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken, siyasi partilerin temsilcileri, kadın kooperatiflerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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