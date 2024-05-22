Gümüşhacıköy'de farkındalık için tuzluklara "siyah kurdele" takıldı

Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi Çoçuk Ergen ve Kadın Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) birimi tarafından, tuz kullanımının aşırı olmasından kaynaklı sağlık sorunlarına dikkati çekmek amacıyla tuzluklara siyah kurdele takıldı.

ÇEKÜS biriminde görevli hemşire Berna Ulu ve Sevgi Zeytünlü öncülüğünde, öğretmenevinin restoranında bulunan tuzluklara siyah kurdele bağlanarak, farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

Farkındalık çalışması kapsamında bir günlüğüne restoranın tüm yemekleri tuzsuz olarak hazırlandı.

Berna Ulu, AA muhabirine, aşırı tuz kullanımının kalp hastalıkları, hipertansiyon, böbrek hastalıkları ve felç gibi birçok sağlık sorununa yol açabileceğini belirterek, "Tuz tüketimini günlük 5 gramın altında tutmak önemlidir. Bu amaçla yemeklere ilave tuz eklemek yerine baharat ve otlar kullanarak lezzet katabiliriz. Ayrıca hazır gıdalarda ve işlenmiş ürünlerde doğal olarak yüksek oranda tuz bulunduğunun da farkında olmalıyız." dedi.

Zeytünlü ise tuz tüketimini kontrol altına almak için bilinçlenmenin önemini vurgulamak istediklerini anlatarak, "Bu uygulama ile halkımızda farkındalık oluşturmayı ve tuz kullanımının azaltılması gerektiğine dair mesaj vermeyi amaçladık." diye konuştu.