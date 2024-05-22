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        Amasya'da Türk Kızılay gönüllüleri öğrencilerle buluştu

        Amasya ve Gümüşhacıköy Genç Kızılay gönüllüleri, Gümüş İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:00 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:00
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        Amasya'da Türk Kızılay gönüllüleri öğrencilerle buluştu
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        Amasya ve Gümüşhacıköy Genç Kızılay gönüllüleri, Gümüş İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Ziyarette çocuklarla oyunlar oynandı, çeşitli etkinlikler düzenlendi, Kızılay bayrağı parmak boyası ile boyandı.

        Genç Kızılay gönüllüleri, ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.

        Amasya Genç Kızılay İl Başkanı Semih Bilen, AA muhabirine, Kızılayın 7'den 77'ye her gönüle dokunduğunu ve din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın yardım ve desteklerine devam ettiğini belirterek, "Bugün de Gümüşhacıköy'deki minik kardeşlerimizle buluşarak onlara keyifli bir gün yaşatmak istedik. Kızılay sadece acil durumlarda değil, her zaman toplumun yanında." dedi.

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