Amasya'da Üniversite Tanıtım Fuarı düzenlendi

Lise öğrencileri, geleceklerini şekillendirmek için üniversitelerin tanıtım stantlarını ziyaret ederek, yetkililerden üniversiteleri hakkında bilgi aldı.

Amasya Üniversitesi Milli Hakimiyet Yerleşkesi'nde düzenlenen fuara Abdullah Gül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Ardahan Üniversitesi katıldı.

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