Amasya'da tünelde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Yaralılar, tünelden geçen bir sürücü tarafından aracıyla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Yiğit Köknar (19) yönetimindeki 05 AL 006 plakalı motosiklet, Ferhat Tüneli'nde bordür taşlarına çarparak devrildi. Motosikletten düşen sürücü ile arkasında bulunan Kemal Korkut (25) yaralandı.

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