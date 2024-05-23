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        Amasya'da tünelde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Amasya'da, tünelde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 12:55 Güncelleme: 23.05.2024 - 12:55
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        Amasya'da tünelde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Amasya'da, tünelde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Mehmet Yiğit Köknar (19) yönetimindeki 05 AL 006 plakalı motosiklet, Ferhat Tüneli'nde bordür taşlarına çarparak devrildi. Motosikletten düşen sürücü ile arkasında bulunan Kemal Korkut (25) yaralandı.

        Yaralılar, tünelden geçen bir sürücü tarafından aracıyla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Yaralılardan Köknar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza, tünelin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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