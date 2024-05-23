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        Taşova'da polis, dolandırıcılık olaylarına karşı broşür dağıttı

        Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk pazarında telefon ve diğer dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirici broşür dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 14:22 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:24
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        Taşova'da polis, dolandırıcılık olaylarına karşı broşür dağıttı
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        Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk pazarında telefon ve diğer dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirici broşür dağıttı.

        Dolandırıcılık olaylarının önüne geçmeyi hedefleyen polis ekipleri, kendilerini savcı, polis, askeri personel olarak tanıtıp telefonla arayarak altın, para isteyenlere karşı vatandaşları uyararak, dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Kamu görevlilerinin para veya altın talebinde bulunmasının söz konusu olmadığını vurgulayan polis, bu gibi durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi veya polis merkezine haber verilmesini istedi.

        Dağıtılan broşürlerde, "Polis, asker, hakim, savcı sizden para veya altın istemez. Dolandırıcıların arka fonda telsiz sesleriyle sizi arayıp, 'Hesabınız ve kimlik bilgileriniz çalındı, hesabınızı dolandırıcılar ele geçirdi. Adınız veya banka hesabınız, terör örgütüne karıştı' gibi senaryolar üreterek sizden para ve altın isteyenlere kesinlikle inanmayın. Bu durumlarda vatandaşlarımız hiç çekinmeden emniyet müdürlüğümüze başvurabilir." ifadelerine yer verildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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