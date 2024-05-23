Amasya'da jandarmanın bulduğu yaralı leylek, tedavi edilecek
Amasya'da jandarma ekiplerince bulunan yaralı leylek, tedavi edilecek.
Amasya'da jandarma ekiplerince bulunan yaralı leylek, tedavi edilecek.
Göynücek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilısu Köyünde devriye sırasında yol kenarında yaralı bir leylek gördü.
Ekipler, yaralı leyleği alarak tedavisinin yapılması amacıyla Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Leyleğin, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
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