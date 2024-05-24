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        Amasya'da 26 tarihi eser ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

        Amasya'da, ellerindeki 26 tarihi eseri satmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 10:19 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:19
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        Amasya'da 26 tarihi eser ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı
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        Amasya'da, ellerindeki 26 tarihi eseri satmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri, bir kamyonette tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Kamyoneti durduran bekçiler, durumu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bildirdi.

        Kamyonette yapılan aramada, Bizans ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 26 küp bulundu.

        Söz konusu tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen 3 zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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