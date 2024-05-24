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        Amasya'da maden işletmesinde "Dünden Bugüne Madenci" fotoğraf sergisi açıldı

        Amasya'da, Suluova Yeni Anadolu Madencilik İşletmesinde "Dünden Bugüne Madenci" fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 11:00 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:00
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        Amasya'da maden işletmesinde "Dünden Bugüne Madenci" fotoğraf sergisi açıldı
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        Amasya'da, Suluova Yeni Anadolu Madencilik İşletmesinde "Dünden Bugüne Madenci" fotoğraf sergisi açıldı.

        İşletmenin dinlenme salonundaki sergide, kurumun arşivinde bulunan ve farklı yerlerden edinilen, son 30 yılda madendeki çalışma ve faaliyetlerle ilgili 400 fotoğraf yer alıyor.

        Türkiye Maden-İş Sendikası Çeltek Şube Başkanı Cemil Güven, serginin açılışında yaptığı konuşmada, gelecekte işletmenin kuruluşundan bugüne kadarki zamanı kapsayan daha geniş ve zengin bir fotoğraf sergisine yönelik çalışma yapacaklarını söyledi.

        Madencilerin verdiği emek mücadelesinin unutulmamasını amaçladıklarını belirten Güven, "Fotoğraf sergisinde son 30 yıldır yaşanan grizu patlamaları, yer altı üretim ve deprem bölgesindeki kurtarma çalışmaları, önemli iş kazalarıyla olumsuzluklara karşı yaşanan sendikal mücadele yansıtıldı. Sergiyi açmamızın amacı hem geçmişimize vefa duymak hem yapılan mücadeleleri geleceğe aktarmak, aynı zamanda burada bir arşiv oluşturarak farkındalık oluşturmaktır." dedi.

        Yer altındaki mesaisinin ardından sergiyi gezen işçilerden Ramazan Peynir, fotoğrafları ilgiyle incelediğini dile getirerek, "Gerçekten çok mutlu oldum ve duygulandım. Verdiğimiz emek mücadelesinin sergilenmesi bizi gerçekten mutlu etti." ifadesini kullandı.

        Vardiya öncesi ve sonrası dinlenme salonuna uğrayan madenciler, fotoğrafları inceleyip anılarını tazeleyerek sohbet ediyor.​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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