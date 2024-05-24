Amasya'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Araçta yapılan incelemede, Rize'den İstanbul'a gitmek isteyen yabancı uyruklu 4 kişinin bulunduğu tespit edildi. B.A. ile araçtaki yabancı uyruklular İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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