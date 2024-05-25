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        Taşova'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 27 hacı adayı için uğurlma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 20:02 Güncelleme: 25.05.2024 - 20:05
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        Taşova'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı
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        Amasya’nın Taşova ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 27 hacı adayı için uğurlma töreni düzenlendi.

        İlçe Müftüsü Ferhat Koçak, Merkez Cami'de düzenlenen törendeki konuşmasında, bütün ibadetlerin Allah'ın rızasını kazanmak için yapıldığını belirterek, "Hacı adaylarımız Allah’ın rızasını kazanmak için yol alacaklar. Hacı olmak sadece Kabe’ye gidip tavaf etmekten ibaret kalmayacak, bu ibadetlerimizin bizi olgunlaştırması, kamil bir mümine dönüştürmesi, ahlakımıza yansıması ile bu ibadet tamam olacak. Hac yolculuğumuz oradan dönünce başlayacak, annemiz, babamız, çocuklarımız, komşularımızla olan sosyal ilişkilerimizde nasıl adım attığımız belirleyecek haccımızın nasıl mebrur olduğunu." ifadelerini kullandı.

        Tören sonunda yapılan duadan sonra hacı adayları, kutsal topraklara yolcu edildi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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