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        Amasya'da telefonda Iraklı aileyi 2 milyon 278 bin lira dolandıran zanlı tutuklandı

        Amasya'da telefonda Iraklı aileyi, "İstihbarattan arıyoruz" diyerek 2 milyon 278 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 10:52 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:52
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        Amasya'da telefonda Iraklı aileyi 2 milyon 278 bin lira dolandıran zanlı tutuklandı
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        Amasya'da telefonda Iraklı aileyi, "İstihbarattan arıyoruz" diyerek 2 milyon 278 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı.

        Amasya'da yaşayan Irak uyruklu Rana Waad Elias Sheekhoo'u (29), telefonla arayan İ.A, ailesinin isminin çeteye karıştığı, istihbarattan aradığını, yardımcı olacaklarını ancak evdeki para ve ziynet eşyalarını kendilerine vermelerini istedi.

        Iraklı ailenin evlerinin önüne giden zanlı, 50 bin dolar, 64 bin lira değerinde ziynet eşyası, 620 avro ve 17 bin lirayı (yaklaşık 2 milyon 278 bin lira) aldı.

        Dolandırıldıklarını anlayan aile durumu polise bildirdi, Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu şüpheli, üzerindeki para ve ziynet eşyalarıyla Sivas'ta yakalanarak Amasya'ya getirildi.

        Sheekhoo, para ve ziynet eşyalarını kendilerine teslim eden polis ekiplerine teşekkür ederek, "Türk istihbaratıyız diye bizi korkuttular, 'senin kimliğini suç örgütünde yakaladık' dediler. Polis kardeşlerimize, ağabeylerimize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar, inşallah daim olurlar, sağ olsunlar." dedi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan, şüphelinin para ve ziynet eşyalarını alma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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