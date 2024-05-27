Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da baklalı dolma yarışması yapıldı

        Amasya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, kentin coğrafi işaretli lezzetleri arasında yer alan, baklalı dolma yarışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 14:22 Güncelleme: 27.05.2024 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da baklalı dolma yarışması yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, kentin coğrafi işaretli lezzetleri arasında yer alan, baklalı dolma yarışması yapıldı.

        Etkinliğe, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve protokol üyeleri katıldı.

        Vali Doruk, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, Amasya'nın eşsiz lezzetlerinden biri olan baklalı dolmayı daha geniş kitlelere tanıtmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Yarışmada, birinci Hacer Bahçıvan, ikinci Rabia Kılıç ve üçüncü Emine Soylu'ya, ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        2 bölge için sağanak uyarısı! 20 kente "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        2 bölge için sağanak uyarısı! 20 kente "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        İşte muhtemel rakipler!
        İşte muhtemel rakipler!
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        Türkiye'nin e-ticaret hacmi yüzde 115 arttı
        Türkiye'nin e-ticaret hacmi yüzde 115 arttı
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Antalya'da 2 bin yıllık Zeus ve Aphrodite heykelleri bulundu
        Antalya'da 2 bin yıllık Zeus ve Aphrodite heykelleri bulundu
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Koca şiddetinden kaçan kadını kardeşi dövdü!
        Koca şiddetinden kaçan kadını kardeşi dövdü!
        Artık o da SUV oldu
        Artık o da SUV oldu

        Benzer Haberler

        Amasya'da tarihi eser kaçakçılığını engelleyen 2 bekçiye başarı belgesi
        Amasya'da tarihi eser kaçakçılığını engelleyen 2 bekçiye başarı belgesi
        Amasya'da telefonda Iraklı aileyi 2 milyon 278 bin lira dolandıran zanlı tu...
        Amasya'da telefonda Iraklı aileyi 2 milyon 278 bin lira dolandıran zanlı tu...
        Kendisini istihbaratçı olarak tanıtıp, Iraklı ailenin 2 milyon 278 bin TL's...
        Kendisini istihbaratçı olarak tanıtıp, Iraklı ailenin 2 milyon 278 bin TL's...
        Amasya'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Amasya'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Amasya'da TIR'a çarpan otomobil yandı; sürücü öldü
        Amasya'da TIR'a çarpan otomobil yandı; sürücü öldü
        Taşova'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı
        Taşova'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı