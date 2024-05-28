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        Amasya'da kenevir yetiştiren bir şüpheli tutuklandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde kenevir yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 15:19 Güncelleme: 28.05.2024 - 15:19
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        Amasya'da kenevir yetiştiren bir şüpheli tutuklandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde kenevir yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Jandarma ekipleri, teknik ve fiziki çalışmaları neticesinde Merzifon-Samsun kara yolunda belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada 304 kök kenevir ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.H.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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