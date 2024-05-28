Merzifon'da YKS tedbirleri ile ilgili toplantı yapıldı
Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı gerçekleştirildi
Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı gerçekleştirildi
Kaymakamlık toplantı salonundaki toplantıda, sınavın huzurlu ve güvenli şekilde gerçekleşmesi için alınması gereken tedbirlerle ilgili öneri ve talepler değerlendirildi.
Güldoğan, ilçede sınava girecek öğrencilerin sorun yaşamaması için gerekli tüm tedbirlerin en üst seviyede alındığını söyledi.
Huzurlu ve güvenli bir sınav ortamının oluşturulması hususunda tüm kurumların koordineli şekilde görev yapacağını dile getiren Güldoğan, "Özellikle sınav sabahı kimlik belgesi hususunda problem yaşayabilecek adaylarımız için İlçe Nüfus Müdürlüğümüz cumartesi ve pazar günleri de hizmet sunacaktır. Sınava girecek öğrencilerin sorun yaşamaması için gerekli tüm tedbirler alındı. Sınava girecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum." dedi.
Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Hökelek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ve daire müdürleri katıldı.
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